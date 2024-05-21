8 月 8 日发布，特斯拉 Robotaxi 内饰曝光：无方向盘的双座汽车

IT之家 5 月 21 日消息，特斯拉官方账号通过 X 平台发布了一段宣传视频，其目的是鼓励公司股东投票支持马斯克的 550 亿美元的薪酬方案，并将公司注册地迁往得克萨斯州，视频中的一个画面可能展示了 Robotaxi 内饰情况。

在视频中，许多人指出了一个车辆内部的镜头，这个镜头与特斯拉迄今为止发布的任何产品都不相符：

图片显示的似乎是一辆没有方向盘的双座汽车，中央显示屏与目前的特斯拉汽车类似。

座椅与现代汽车不同，更接近于公共交通（如火车）中的座椅：

马斯克表示将于 8 月 8 日发布 Robotaxi“Cybercab” ，他在社交平台表示，选择 8 月 8 日发布特斯拉自动驾驶出租车 robotaxi 的原因之一是因为该日期在中国被视为吉祥数字。

IT之家此前报道，一辆疑似经过改装的特斯拉 Model 3 测试车在加州帕洛 Alto 现身。从社交媒体平台 X 上流传的照片可以看到，这辆新 Model 3 移除了传统的侧后视镜，取而代之的是一套位置独特的摄像头系统。

新款 Model 3 前翼子板上的摄像头似乎也进行了调整，后备箱摄像头的位置也更高了。最引人注目的是车内安装的两个摄像头，它们位于驾驶员座椅正后方，似乎可以透过后窗观察后方路况。

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