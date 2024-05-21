LED 点阵屏：京东云无线宝 AX6600 路由器 384 元新低（日常 829 元）

京东云 无线宝 AX6600 路由器发布于 2022 年 4 月，64G 版近期日常售价为 829 元。

京东自营今日活动价为 399 元，叠加 15 元首购礼金，到手价为 384 元：

无线宝 AX6600 路由器采用高通五核 WiFi6 芯片，支持三频 Mesh，自身配备 LED 点阵屏，提供 2.5Gbps 接口以及 USB3.0 接口。

京东云无线宝 AX6600 路由器搭载了高通五核处理器 (搭载高通 IPQ6010 处理器 4 核 1.8GHz CPU 及独立 1.5GHz 网络加速引擎 NPU)，可提供高达 16560 DMIPS 的算力，三个独立的物联、影音、游戏无线频段总速率达 6600Mbps 160MHz 高频宽。

无线宝 AX6600 内置 6 根高增益全向天线及 8 颗独立信号放大器，信号覆盖更广，还可稳定连接 250 多台终端设备。产品背面的 2.5G 网口支持接入超千兆带宽，宽带升级无需更换设备。

相比传统双频路由器，无线宝 AX6600 增加专属回程频段，针对大户型及装修时没有预留足够网口的家庭用户，可通过 Mesh 组网功能，提供信号全屋覆盖的网络支持。

同时，无线宝 AX6600 具备 SmartGaming 游戏专属加速，游戏小包优先转发，独立的游戏频段可提供 4800 Mbps 的连接速率。

无线宝 AX6600 还具备私有云盘功能，自带 64G eMMC 高速存储，搭配 USB 3.0 接口可快速形成超过 4T 存储能力。

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