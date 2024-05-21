首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

LED 点阵屏：京东云无线宝 AX6600 路由器 384 元新低（日常 829 元）

2024/5/21 10:35:45 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
评论：

京东云 无线宝 AX6600 路由器发布于 2022 年 4 月，64G 版近期日常售价为 829 元。

京东自营今日活动价为 399 元，叠加 15 元首购礼金，到手价为 384 元：

京东京东云无线宝 AX6600 雅典娜 64G384 元直达链接

无线宝 AX6600 路由器采用高通五核 WiFi6 芯片，支持三频 Mesh，自身配备 LED 点阵屏，提供 2.5Gbps 接口以及 USB3.0 接口。

京东云无线宝 AX6600 路由器搭载了高通五核处理器 (搭载高通 IPQ6010 处理器 4 核 1.8GHz CPU 及独立 1.5GHz  网络加速引擎 NPU)，可提供高达 16560 DMIPS 的算力，三个独立的物联、影音、游戏无线频段总速率达 6600Mbps 160MHz 高频宽。

无线宝 AX6600 内置 6 根高增益全向天线及 8 颗独立信号放大器，信号覆盖更广，还可稳定连接 250 多台终端设备。产品背面的 2.5G 网口支持接入超千兆带宽，宽带升级无需更换设备。

相比传统双频路由器，无线宝 AX6600 增加专属回程频段，针对大户型及装修时没有预留足够网口的家庭用户，可通过 Mesh 组网功能，提供信号全屋覆盖的网络支持。

同时，无线宝 AX6600 具备 SmartGaming 游戏专属加速，游戏小包优先转发，独立的游戏频段可提供 4800 Mbps 的连接速率。

无线宝 AX6600 还具备私有云盘功能，自带 64G eMMC 高速存储，搭配 USB 3.0 接口可快速形成超过 4T 存储能力。

京东京东云无线宝 AX6600 雅典娜 64G384 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：路由器京东云

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用