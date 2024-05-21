8300Pa 大吸力：追觅 S20 Pro 机械臂版 2615 元 6 期免息探新低

追觅 S20 Pro 机械臂版扫拖机器人发售于 2023 年 10 月份，首发价 4099 元。

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* 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

追觅 S20 系列支持“智能托管”功能，基站（非扫地机器人）搭载光学智感脏污系统，可通过拖布脏污程度，智能识别重污区域。

智能检测判定后，会自动复洗拖布 + 再次清洁重污区域。

扫地机器人吸力增大至 8300Pa，支持先扫后拖，实现干湿分离。

主要参数

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