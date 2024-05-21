玄派“玄意星・星耀”笔记本新增配置 5 月 31 日开售：R7 7840HS + 16G + 512G 售 3799 元

IT之家 5 月 21 日消息，玄派今天为“玄意星・星耀”笔记本电脑推出“R7 7840HS + 16GB RAM + 512GB 存储空间”版本，该机主打“Oculink 显卡拓展”，将于 5 月 31 日晚上 8:00 开售（目前暂未上架电商平台），首发价 3799 元，届时购买星耀全系列笔记本前 100 名送联名显卡坞。

据介绍，该版本笔记本搭载 8 核心 16 线程 AMD 锐龙 7 7840H 处理器，搭载 16GB DDR5-5600MHz RAM 及 512GB PCIe 4.0 SSD，采用“双风扇 + 双热管”配置。

屏幕方面，该机搭载 2880 x 1800 分辨率 120Hz 面板，亮度 400 尼特，覆盖 100% sRGB 色域，同时支持 DC 调光。

接口方面，IT之家注意到该机配备 1 个 Oculink 显卡拓展坞接口、2 个 USB-A 3.2 Gen 1 接口、1 个 RJ45 千兆网口、1 个“全功能”USB-C 接口、1 个 HDMI 2.0 接口、1 个 USB4 接口、1 个 3.5mm 音频接口。

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