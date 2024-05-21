56 家出版单位联合抵制京东 618 图书大促：无底线打折伤害全行业

IT之家 5 月 21 日消息，近日，京东推出 618 期间图书促销方案，宣称将在 8 天内以全品种图书价保 2-3 折进行促销。

该促销方案迅速遭到出版机构的抵制，目前已有包括北京 10 家和上海 46 家出版机构向江苏圆周电子商务有限公司发出告知函，声明不参加京东的此轮促销。

IT之家查询获悉，江苏圆周电子商务有限公司是京东商城全资子公司，负责经营图书业务。

据澎湃新闻援引业内人士消息，一般出版社的图书定价 3 折是成本底线，一些印数少的书籍成本还要更高。全品种图书 2-3 折，意味着出版社要以成本价甚至赔钱的价格售书。“平台以渠道优单方面要求出版社参加这样的促销，是对图书市场的扰乱行为。”

京东官方暂未给出回应。

IT之家注意到，早在 2011 年，《中国新闻出版报》和《北京日报》分别刊登《24 家少儿出版社联合抵制京东低价促销》和《网上书店价格战惹恼出版商》的文章，指出京东商城和卓越亚马逊的打折行为“涉嫌不正当竞争”和“扰乱市场”。

京东创始人刘强东当时则通过微博强势回应：“很多人都指责京东破坏了图书行业价格秩序！其实我们要打破的是图书行业垄断行为！这几家出版社和某网联合起来，签署所谓‘超级战略协议’，其实质就是限制竞争，维持垄断！”

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