vivo 蓝图影像新技术汇总：原像引擎、人文街拍相机、自研芯片加持

IT之家 5 月 21 日消息，vivo 今天召开了影像新蓝图 X 系列技术沟通会，会上详细介绍了蓝图影像技术。

蓝图影像技术主要分为蓝图传感器技术、蓝图影像算法矩阵以及蓝图影像芯片三大板块。IT之家汇总此次沟通会亮点信息如下：

自研蓝图传感器技术

据介绍，vivo 联合研发 Sensor，可以更彻底地发挥算法能力、释放 Sensor 潜力，vivo 已完成行业首创微云台、分群潜望、玻璃镜片等。

自研蓝图影像算法矩阵

vivo 表示，在蓝图影像算法矩阵上，核心算法实现 100% 自研，支持原像引擎、超清影像、臻彩还原、算力加速，共有三大系统：

“超感人像系统”

“苍穹夜景系统”

“风驰视频系统”

自研蓝图影像芯片

目前 vivo 已完成 vivo V1、vivo V2 以及 vivo V3 系列影像芯片研发，该系列芯片主要用于算力加速，支持降低功耗的特性。

蓝图影像发布于今年 5 月 13 日，vivo X100 Ultra 手机首发搭载，通过自研蓝图影像芯片 V3+，共同构成了影像的软硬一体化设计。vivo 通信科技有限公司产品经理韩伯啸曾表示，蓝图影像将会下放至 vivo X100 Pro 等旧款手机。

▲ IT之家图赏：vivo X100 Pro

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