无需注册账号，免登录版 ChatGPT 应用有望很快登陆移动端

IT之家 5 月 21 日消息，OpenAI 的聊天机器人 ChatGPT 的免登录版本可能很快就会登陆移动设备，Android Authority 在安卓版的 ChatGPT (beta) v1.2024.136 版本中发现了这一功能，允许用户无需创建账户即可与人工智能聊天机器人对话。

图源 Pexels

过去，OpenAI 一直要求用户创建 OpenAI 账户或使用谷歌、苹果或微软账户登录才能使用 ChatGPT。该公司上个月宣布，用户可以免费使用免登录版的 ChatGPT。OpenAI 指出拥有账户的几个好处，“包括保存和查看聊天历史记录、共享聊天内容以及解锁语音对话和自定义指令等附加功能。”

IT之家此前报道，OpenAI 上个月表示免登录版本将“逐步推出”，虽然该功能目前是在安卓版本上发现的，但预计未来将同时登陆安卓和 iOS 系统。

用户可以选择不将他们的对话内容用于改进 ChatGPT 和 OpenAI 模型，但是免登录版本的聊天机器人不支持上传图片。此功能需要 GPT-4o 模型的支持，并且需要用户使用免费或高级账户登录。

OpenAI 在上周的春季更新活动中公布了一系列消息。除了 GPT-4o 外，他们还展示了适用于 macOS 的新款 ChatGPT 应用以及人工智能语音功能。不过，OpenAI 决定暂时停用其中一种听起来很像斯嘉丽・约翰逊的 AI 语音，斯嘉丽・约翰逊曾为电影《她》中的 AI 助手配音。

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