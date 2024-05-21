微星 Creator P70 主机上市：定位商务办公、最高 i7-14700F，首发价 2299-6499 元

IT之家 5 月 21 日消息，微星旗下定位于商务与设计领域的微星 Creator P50 机型今日迎来迭代机型 —— Creator P70 主机。

IT之家整理该产品亮点信息如下：

微星 Creator P70 主机的设计语言更接近于 P100 系列主机，拥有 13L 主机空间。

Creator P70 最高可选 14 代 i7-14700F 处理器，搭配 32GB 高速内存，存储配置为 1TB SSD+2TB 机械硬盘的组合。并搭载 4GB 显存的独立显卡，支持 WIFI6 无线网络和蓝牙功能。

除了 Intel 平台的配置外，Creator P70 也有 AMD 平台配置。最高搭载锐龙 5700G 处理器，集成 Radeon Vega 8 核心显卡，并自带 16G 内存和 512G 固态硬盘，同样支持 WIFI6。

微星 Creator P70 主机价格信息如下：

‎12 代 i5 16G 512G SSD WiFi6 2299 元

12 代 i5 16G 1T SSD WiFi6 2699 元

14 代 i5 16G 1T SSD WiFi6 3499 元

14 代 i5 16G 512G SSD+2T WiFi6 4199 元

14 代 i5 16G 512G SSD+2T 4G 独显 WiFi6 6499 元

AMD 锐龙 5 5600G 16G 512G WiFi6 2399 元

AMD 锐龙 5 5700G 16G 512G WiFi6 2899 元

微星 Creator P70 主机配置参数如下：

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