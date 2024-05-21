180° 躺平贴边：小米无线洗地机 3 Pro 京东 1711 元发车

小米 米家无线洗地机 3 Pro 今年 4 月 15 日开售，官方定价 1999 元。

今日京东可领 100 元限时券，下单时选择以旧换新 *（可选电动牙刷等小家电）可抵 120 元，实付 1779 元 + 六期免息 + 赠滚刷 * 3，滤芯 * 2。

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京东家电以旧换新不看成色与好坏，只要有这个家电的“尸体”即可。

IT之家从产品详情获悉，这款新品支持 180° 灵活躺平、48.5° 扭转灵活走位，可在低至 13cm 家具底部穿梭。该产品支持 Superplana 2.0 躺平技术，可有效分离水气，防止污水进入风机，躺平时吸力依旧不减挡。刮条采用紧密加长梳齿结构，可剥离滚刷上的脏污头发，宠物毛发，减少缠绕。

该产品支持热水自清洁功能，热水最高温度 60℃，洗净后再搭配热风持续热烘，可避免冷水洗不干净直接热烘会加速细菌滋生扩散的问题。此外，该产品加入自来水即可电解制备杀菌水，无需额外耗材；采用实时活水杀菌洗地，支持 520 次 / 分钟冲洗。

其他方面，该产品采用低重心设计，自带牵引力，单手即可掌控。LED 大屏实时显示主机状态，语音播报清晰提示操作指令，支持标准模式、吸水模式、除菌模式、模式强化等。

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