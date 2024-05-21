2025 款本田思域发布，搭载全新混动系统

IT之家 5 月 21 日消息，2025 款本田思域（Civic）已正式发布，外观方面仅有细微调整，真正的亮点是全新的混合动力系统，新车将提供两种全新混动版车型 —— 运动混动版（Sport Hybrid）和顶配的运动旅行混动版（Sport Touring Hybrid）。

本田并未公布混动系统的具体细节，只透露这是一套由双电机和一台 2.0 升阿特金森循环四缸发动机组成的混动系统，综合输出功率达到 200 马力和 315 牛・米扭矩。值得一提的是，这个动力参数甚至超过了新款思域 Si 车型，这也让本田宣称其为有史以来最强大的非 Type-R 思域车型。

同时，本田表示混动版车型将取代现款 1.5 升涡轮增压车型，不仅性能强劲，而且燃油经济性也将更加出色，预计综合油耗将接近 50 英里 / 加仑（约合每百公里 5.65 升），相比之下，现款思域燃油效率最高的车型油耗仅为 36 英里 / 加仑。此外，混动版还将提供四级动能回收系统，以及针对混动系统进行优化的悬挂调校，以提升行驶品质并降低噪音，本田表示混动版车型拥有全系思域中最出色的 NVH 表现。

IT之家注意到，新款思域前脸下部保险杠换装了狭长的垂直通风口，取代了之前较大的通风口，格栅也略微增大。混动版车型拥有车身同色的前大灯装饰和唇形扰流板，所有车型尾灯则采用了更深色的熏黑配色。新车还提供多种全新外观颜色，包括星光银金属色、城市灰珍珠色、蓝礁湖珍珠色和沙丘珍珠色。

内饰方面，混动版车型采用灰色调，顶配的运动旅行混动版则配备了真皮座椅、12 扬声器音响系统以及更大的 9 英寸信息娱乐屏。值得一提的是，运动旅行混动版还将首次搭载谷歌车载系统。

2025 款本田思域将于 6 月份率先推出轿车版本，混合动力车型提供轿车和掀背两种车型。非混动版车型将继续提供 LX 和 Sport 两个入门级配置，搭载 2.0 升发动机。新车的具体售价将在今年晚些时候公布。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。