消息称技嘉正为 Arrow Lake 处理器准备八款 Z890 主板，部分型号有望围绕 AI 打造

IT之家 5 月 22 日消息，此前有消息称英特尔 Arrow Lake 处理器将在今年第四季度至明年初发售，对应主板预计也将同期发布，外媒 Faceit 今天透露技嘉正在为系列处理器准备八款不同的 Z890 主板，其中六款隶属“AORUS”产品线，相关产品有望在 6 月的 Computex 台北电脑展中展出。

外媒声称，技嘉将推出以下主板：

Z890 AORUS XTREME AI ΤΟΡ

Z890 AORUS MASTER AI TOP

Z890 AI TOP

Z890 AORUS MASTER

Z890 AORUS PRO ICE

Z890 AORUS ELITE WIFI

Z890 AORUS ELITE AX

Z890 A ELITE X ICE

IT之家从相关主板命名中注意到，至少有一款主板将专注于 AI，不过目前暂不得而知相关主板特性。

外媒同时表示，所有主板都将具备相同的 LGA-1851 插槽，仅支持 DDR5 RAM。技嘉先前在 Z790 X 上引入了 Wi-Fi 7 支持，预计相关主板也将自带 Wi-Fi 7 能力。另据此前报道，Z890 主板据称将“标配雷电 4 接口”，相关主板如能普遍支持，将扩大雷电 4 技术的覆盖面，为更多用户带来更大的互联带宽。

▲ 技嘉此前推出的 Z790 主板

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