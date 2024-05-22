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首页 > 数码之家>电脑硬件

消息称技嘉正为 Arrow Lake 处理器准备八款 Z890 主板，部分型号有望围绕 AI 打造

2024/5/22 7:42:23 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 22 日消息，此前有消息称英特尔 Arrow Lake 处理器将在今年第四季度至明年初发售，对应主板预计也将同期发布，外媒 Faceit 今天透露技嘉正在为系列处理器准备八款不同的 Z890 主板，其中六款隶属“AORUS”产品线，相关产品有望在 6 月的 Computex 台北电脑展中展出。

外媒声称，技嘉将推出以下主板：

  • Z890 AORUS XTREME AI ΤΟΡ

  • Z890 AORUS MASTER AI TOP

  • Z890 AI TOP

  • Z890 AORUS MASTER

  • Z890 AORUS PRO ICE

  • Z890 AORUS ELITE WIFI

  • Z890 AORUS ELITE AX

  • Z890 A ELITE X ICE

IT之家从相关主板命名中注意到，至少有一款主板将专注于 AI，不过目前暂不得而知相关主板特性。

外媒同时表示，所有主板都将具备相同的 LGA-1851 插槽，仅支持 DDR5 RAM。技嘉先前在 Z790 X 上引入了 Wi-Fi 7 支持，预计相关主板也将自带 Wi-Fi 7 能力。另据此前报道，Z890 主板据称将“标配雷电 4 接口”，相关主板如能普遍支持，将扩大雷电 4 技术的覆盖面，为更多用户带来更大的互联带宽。

电脑游戏的截图

▲ 技嘉此前推出的 Z790 主板

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关键词：技嘉主板英特尔

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