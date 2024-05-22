科技昨夜今晨 0522：小鹏 MONA 首款汽车三季度上市交付，四季度交付全新 B 级纯电轿车；大模型掀起降价潮；《英雄联盟》免费改名活动上线，召唤师 ID 系统升级完成

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 5 月 22 日星期三，今天的重要科技资讯有：

1、微信输入法测试“单机模式”：提前缓存词库到本地，联网功能不可用

目前微信输入法官网及各大应用商店显示其最新版本为 1.2.4，但官网提供的下载链接（点此进入）实际下载的安卓版版本号升级为 1.3.0，该版本新增“单机模式”，该模式无需联网，纯本地使用。>> 查看详情

2、通义千问宣布“GPT-4 级”主力模型 Qwen-Long 降价 97%，一元 200 万 tokens

5 月 21 日，阿里云紧随字节跳动抛出重磅炸弹：通义千问 GPT-4 级主力模型 Qwen-Long 宣布降价，API 输入价格从 0.02 元 / 千 tokens 降至 0.0005 元 / 千 tokens，降幅 97%。>> 查看详情

3、百度宣布文心大模型 ENIRE Speed、ENIRE Lite 全面免费，即刻生效

字节跳动上周发布了豆包大模型并宣布大模型价格进入“厘时代”，号称“比行业便宜 99.3%”。5 月 21 日，阿里云也宣布通义千问 Qwen-Long 降价 97% 来应战。

现在，百度文心大模型更进一步，直接宣布其两款主力模型 ENIRE Speed、ENIRE Lite 全面免费，即刻生效。>> 查看详情

4、消息称下一代 DDR6 内存速率可达 17.6Gbps、LPDDR6 内存速率可达 14.4Gbps

博主 Darkmont 5 月 21 日放出了 Synopsys 与 JEDEC 关于下一代 DDR6 / LPDDDR6 内存标准的文档，显示 DDR6 内存速率可达 17.6Gbps、LPDDR6 内存速率可达 14.4Gbps。>> 查看详情

5、56 家出版单位联合抵制京东 618 图书大促：无底线打折伤害全行业

近日，京东推出 618 期间图书促销方案，宣称将在 8 天内以全品种图书价保 2-3 折进行促销。目前已有包括北京 10 家和上海 46 家出版机构向江苏圆周电子商务有限公司发出告知函，声明不参加京东的此轮促销。>> 查看详情

6、《黑神话：悟空》WeGame 游戏属性界面移除“Denuvo 防盗版”标签

在 5 月 19 日举行的 2024 腾讯 WeGame 游戏之夜上，《黑神话：悟空》官方公布了简中游戏 PC 标准版的定价为 268 元，将于 8 月 20 日发售。

D 加密被诸多游戏工作室广泛使用，用于保护其游戏不被盗版。大量游戏会首发搭载 D 加密防止被破解，发售一段时间后再进行移除以提升玩家体验。>> 查看详情

7、小鹏 MONA 首款汽车三季度上市交付，四季度交付全新 B 级纯电轿车

小鹏汽车 CEO 何小鹏在第一季度财报电话会上表示，MONA 首款产品为紧凑型纯电轿车，将于 6 月份亮相，今年三季度正式上市并交付。>> 查看详情

8、微软推出全新 Win11 ARM to x86 兼容层 Prism，转译效率提高 20%

随着微软联合高通推出一系列骁龙处理器 ARM 笔记本，该公司在软件方面也再次发力，推出全新 ARM to x86 兼容层 Prism，号称转译效率提高 20%。

微软表示，Prism 不仅仅是旧转译技术的新名称，安装 Windows 11 24H2 更新后，转译后的应用在相同的 ARM 硬件上运行速度将提高 10% 到 20%。>> 查看详情

9、《英雄联盟》免费改名活动上线，召唤师 ID 系统升级完成

《英雄联盟》官方发布公告，为了给各位召唤师更好的游戏体验，官方于 2023 年 12 月开启了对英雄联盟召唤师 ID 系统的全面升级。截至 5 月 20 日公告发出，召唤师 ID 系统已完成全部升级规划。>> 查看详情

10、微软全新 Surface Pro 国行预售：骁龙 X Elite / Plus 芯片，8688 元起

微软于北京时间 5 月 21 日凌晨 1 点召开的 Build 2024 开发者前瞻大会上，推出了全新 Surface Pro 产品。可选骁龙 X Elite 和骁龙 X Plus 芯片，首次配备 OLED 屏幕（最低配为 LCD 屏），国行起售价为 8688 元。>> 查看详情

11、腾讯《DNF 手游》开服即爆满：官方维护 1.5 小时、游戏内发补贴

腾讯《地下城与勇士：起源》（《DNF 手游》）5 月 21 日 9:00 正式上线，随后，《DNF 手游》微信服务器因出现异常，已做维护处理。>> 查看详情

12、余承东：华为和江淮合作车型对标远超迈巴赫、劳斯莱斯幻影档次

华为常务董事、终端 BG 董事长、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东透露，今年一季度华为智选车已实现扭亏为盈，而华为车 BU 去年亏了 60 亿。

余承东介绍称，华为与江淮合作的智选车名称还未确定，定位是要做百万级，对标远远超越迈巴赫、劳斯莱斯 Phantom 这个档次。>> 查看详情

13、抖音快手微信公布微短剧备案细则：须获得备案号后方可播出

近日各平台发布有关短剧备案相关细则。5 月 17 日，微信平台发布微短剧备案机制调整新规，从今年 5 月 27 日起，制作成本低于 30 万元的微短剧需提交成本配置比例报告，经审核后获得备案号。已通过审查的剧如需变更，需符合规定或提交申请。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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