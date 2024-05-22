优酷投影仪 Action 开售：华为海思 V811X 处理器、2800 流明、终身免费视频会员，7998 元

IT之家 5 月 22 日消息，优酷投影 Action 目前已经在京东现货开售，这款投影仪主要强调三大特性，即“终身会员”、“华为海思 V811X 处理器”，“2800 流明”，售价为 7998 元。

据介绍，这款投影仪免费赠送酷喵 TV 设备终身会员（IT之家注：仅限优酷投影仪 Action 设备使用），采取“一年领一份年卡的形式”进行赠送。

据介绍，优酷投影仪 Action 采用激光 + LED 全色域光源，支持 4K UI 显示，亮度达 2800CVIA，拥有 8 片 HOYA 高透镜片，1.53 大光圈；

该投影仪采用华为海思 V811X 处理器和 DLP.47" 4KDMD 芯片，配备 4GB RAM + 128GB 存储空间组合，预置 MEMC 运动算法，支持 4K 120FPS 视频解码。

优酷投影仪 Action 还支持 Wi-Fi 6 网络协议，并配备 HDMI 2.1 接口，支持 4K 画质视频传输；投影仪还配备 3DToF 传感器和 CMOS 摄像头，支持画面矫正、感应护眼、幕布自动对齐、自动避障以及环境光自适应等功能。

该投影仪遥控器支持一键查找、按键随按亮起功能；机身拥有“帧享”按键，可一键打开片库资源；遥控器支持充电，无需购买电池使用。

优酷投影仪 Action 尺寸为 221×216×103mm，投射比 1.2:1，支持最大 300 英寸投屏，光源寿命＞30000 小时；接口方面，该投影仪拥有 1 个 S / PDIF 光纤音频接口、1 个 DC / IN 电源插口、2 个 USB-A 3.0 接口、1 个 HDMI 2.1（ARC）接口。

IT之家附投影仪产品卖点及规格参数如下：

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