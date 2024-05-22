505 游戏《法外枭雄：滚石城》宣布 6 月 18 日上线 Steam，全新 DLC 同日推出

IT之家 5 月 22 日消息，505 Games 发布《法外枭雄：滚石城》新预告，宣布本作将于 6 月 18 日登陆 Steam 平台。

这是一款有组织犯罪为主题的多人射击游戏，融合了动作场景、地盘争夺战以及全新、以屠杀机器人为主题的扩展包“卡纳利指令（Cagnali's Order）”，DLC 包含全新任务，新 Boss、新关卡和武器等等，将面向全平台推出。

InGame 工作室开发主管 Jarek Kolar 表示：“感谢玩家们对《法外枭雄》的支持，让我们能不断努力改进和完善该作。《法外枭雄》登陆 Steam 是一大飞跃，欢迎大家以全新视角重新审视它。我们对该作的未来感到非常兴奋。”

IT之家查询获悉，《法外枭雄：滚石城》最初于 2023 年 3 月登陆 PC 平台（Epic），后于 2023 年 6 月登陆 PS5 和 XSX|S 平台。

此外，索尼刚刚公布的 PlayStation Plus 五月的二档、三档会免游戏中就包括《法外枭雄：滚石城》（PS5），将从 5 月 21 日起开放入库。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。