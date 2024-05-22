“空中的士”起降场如何建？我国首部电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术规范发布

IT之家 5 月 22 日消息，据央视新闻报道，5 月 22 日，中国民用机场协会在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》团体标准。

该标准于 2023 年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的技术规范。

此前，由民航中南局牵头组织完成了亿航 EH216-S 的型号合格审定，全球首款取证的 eVTOL 由此在中国诞生，标志着该型号无人驾驶航空器符合民航局适航要求，具备了载人运营的安全能力。

同时，商业化运营的 eVTOL 呼之欲出，而 eVTol 起降场的科学建设和标准构建研究工作也显得尤为迫切。

在此背景下，由广东省无人机行业协会、武汉海翼科技有限公司、亿航智能设备（广州）有限公司、中信海洋直升机股份有限公司、南航通用航空股份有限公司共同编写发起，并向中国民用机场协会提出《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场建设技术标准》全国性团体标准的立项申请。

IT之家注意到，该标准共分为 11 章节，对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的物理特性、障碍物限制、场址选择、结构设计、专用设施设备等诸多技术参数进行了明确阐释。

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