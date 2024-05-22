世界首台掘爆机即将推广应用，解决长大隧道施工难题

IT之家 5 月 22 日消息，由清华大学和中铁科工联合研制，在湖北武汉的中国中铁工业高端装备制造基地，世界首创的掘爆机试验装备完成了空心刀盘掘进、超前预裂处理后空心刀盘掘进和全断面刀盘掘进三种工况下的掘进试验，即将进入推广应用阶段。

▲ 掘爆机（中铁科工集团）

试验结果初步表明，在超硬岩地质条件下，经过超前预裂处理，空心刀盘掘进效率可提升 30%。

目前我国长大隧道采用 TBM (IT之家备注：Tunnel Boring Machine，隧道掘进机) 施工遭遇岩爆、破碎带、软岩大变形等复杂地质时容易造成设备故障，带来工期延误。掘爆机有望打破当前长大隧道施工困局。

掘爆机（Boring and Blasting Machine）是隧道掘进领域一种突破性原创性技术成果，将传统钻爆法与现代 TBM 掘进有效结合，具有多种掘进模式，属于高端化、智能化、绿色化的新一代掘进机。

“这一技术成果研制成功后将实现隧道掘进领域新突破，尤其是在国家提出大规模设备更新的背景下具有重要意义。”中铁科工总工程师盛宝安表示，中国掘爆机将为世界长大隧道建设提供新方案。

“掘爆机具有广泛应用价值和推广前景，未来有望应用于大型水利水电工程、矿山以及公路、铁路等建设领域，创造世界领先的中国技术和装备，为大国重器再添新成员。”清华大学博士秦鹏翔说。

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