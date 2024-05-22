首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>电脑硬件

影驰推出单涡轮风扇版 RTX 4070 / Ti Super Classic 显卡：28cm 长度、双槽设计

2024/5/22 21:04:07 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：泓澄
评论：

IT之家 5 月 22 日消息，影驰于国内官网上线了采用 VCU 涡轮散热的 RTX 4070 Super Classic 与 RTX 4070 Ti Super Classic 显卡，28cm 长度、双槽厚度。

IT之家附两款显卡规格如下：

  • RTX 4070 Super：7168 CUDA 核心、2475MHz 加速频率、12GB GDDR6X 显存

  • RTX 4070 Ti Super：8448 CUDA 核心、2610MHz 加速频率、16GB GDDR6X 显存

两款显卡仍提供常规的 3x DisplayPort 1.4a + 1x HDMI 2.1 显示输出接口组合，并使用最新的 12VHPWR 供电接口

  • RTX 4070 Super：功耗 220W，推荐使用 650W 电源

  • RTX 4070 Ti Super：功耗 285W，推荐使用 750W 电源

影驰尚未公布 RTX 4070 / Ti Super Classic 显卡的价格及上市日期。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：影驰显卡涡轮显卡

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用