影驰推出单涡轮风扇版 RTX 4070 / Ti Super Classic 显卡：28cm 长度、双槽设计

IT之家 5 月 22 日消息，影驰于国内官网上线了采用 VCU 涡轮散热的 RTX 4070 Super Classic 与 RTX 4070 Ti Super Classic 显卡，28cm 长度、双槽厚度。

IT之家附两款显卡规格如下：

RTX 4070 Super：7168 CUDA 核心、2475MHz 加速频率、12GB GDDR6X 显存

RTX 4070 Ti Super：8448 CUDA 核心、2610MHz 加速频率、16GB GDDR6X 显存

两款显卡仍提供常规的 3x DisplayPort 1.4a + 1x HDMI 2.1 显示输出接口组合，并使用最新的 12VHPWR 供电接口：

RTX 4070 Super：功耗 220W，推荐使用 650W 电源

RTX 4070 Ti Super：功耗 285W，推荐使用 750W 电源

影驰尚未公布 RTX 4070 / Ti Super Classic 显卡的价格及上市日期。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。