新款红旗 H9 车型开启交付，售 32.98-53.98 万元

IT之家 5 月 23 日消息，新款红旗 H9 已经在 2024 北京车展上正式上市，售价区间为 32.98-53.98 万元。

今日，一汽红旗在长春市红旗创新大厦举行了“新红旗 H9 交车仪式”。仪式现场，一汽红旗汽车销售有限公司总经理、党委书记王胜利将新红旗 H9 交付至全国优秀律师张嘉良先生手中。

这款新车在整体设计上与现款车型基本保持一致，仅在大灯组等细节上进行了调整，同时提供多种动力、座椅布局和拼色配置，以满足不同用户的个性化需求。

IT之家注意到，新款红旗 H9 在外观上的最大亮点是其前脸设计的革新。LED 日间行车灯与前格栅的融合，以及内部光源的新造型，使得车辆点亮后的辨识度大大提升。下方的远近光灯组由传统的矩形变为更具现代感的梯形设计，而直瀑式前格栅内的点阵式设计则进一步增强了车辆的时尚气息。

车身侧面，新款红旗 H9 前翼子板上的旌旗式装饰条提供红色样式。车身尺寸方面，新车的长宽高分别为 5137/1904/1498mm，轴距达到 3060mm。

车尾设计上，新款红旗 H9 采用了贯穿式尾灯组，两侧尾灯的纵向布局和五个平行 LED 灯带的内部光源设计，使得车尾在夜晚尤为醒目。

值得一提的是，新款车型将有普通版本和黑化版本，黑化版本主要对车头中网、侧面窗框、后保险杠处的饰条进行黑化，同时排气看上去更运动，尾部增加下扰流板，运动版本侧面装饰强调红旗的品牌 LOGO。

内饰方面，新款红旗 H9 将升级为全新的悬浮式中控联屏设计，尺寸也有所升级。方向盘下部的装饰有优化，中控台下方增加了一个储物空间，提供充电接口。电子排挡周围也取消了一些按键，座椅和车门的设计也进行了重新调整。

动力方面，新款红旗 H9 提供了三种动力选项：3.0T、2.5T 和新增的 1.8T 版本，其最大功率分别为 248 千瓦、223 千瓦和 165 千瓦。

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