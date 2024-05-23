消息称刘强东微信群跨国操盘京东 618 大促：深夜发长语音、睡眠时间经常少于 4 小时

IT之家 5 月 23 日消息，2024 年 618 大促到来，各大电商平台开启了一年中最激烈的竞争时段之一，甚至京东集团董事局主席刘强东也亲自“操盘”起来。

据华尔街科技眼报道，原本应是京东 CEO 许冉前台坐镇，但刘强东已经亲自下场到各个微信群布阵，在各个群中静观群聊情况，冷不丁会发语音，提出自己的意见和安排。有时甚至会 @某位业务负责人，了解业务的进展情况。

内部人士称，刘强东近年长期旅居海外，由于存在时差，在中国时间的深更半夜，业务群中常会有刘强东发的 60 秒的语音。从刘强东前后发语音的时间间隔来看，今年 3 月至今，刘强东每天的睡眠时间经常少于 4 小时。

▲ 刘强东数字人直播首秀

IT之家注意到，刘强东去年在京东内网发言，直指内部臃肿低效问题。他表示“出现这么多问题，当然都是我管理不善，我非常自责。但是无论如何，我不会躺平，也希望兄弟们绝不躺平，现在组织庞大臃肿低效，改变起来确实需要时间。”

从今年的 618 大促也可以看到，京东采取了简化促销策略，不仅打出“又好又便宜”的 Slogan，而且直接开卖现货，与对手天猫再次展开竞争。

财报数据方面，京东 2024 年一季度实现营收 2600 亿元，同比增长 7.0%，市场预期 2583.5 亿元。调整后 EBITDA 为 108 亿元人民币，预估 95 亿元人民币。一季度调整后净利润 89 亿元，同比增长 17.2%，市场预期调整后净利润 74.12 亿元。

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