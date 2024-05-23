法拉利 CEO 称首款电动汽车有望获得成功，各方面都将“独一无二”

IT之家 5 月 23 日消息，据彭博社报道，法拉利公司首席执行官贝内代托・维尼亚（Benedetto Vigna）表示，其首款电动汽车有望取得成功。

贝内代托・维尼亚今日在接受采访时表示，法拉利首款电动汽车将于明年第四季度问世，“各个方面都将独一无二，我们走在正确的道路上。”他相信，这款纯电动超跑能够像燃油车一样畅销。

图源 Pixabay

目前，法拉利正在意大利马拉内罗建造用于生产混动、纯电超跑的新工厂，按计划将在下个月底揭幕。贝内代托・维尼亚透露，这款电动汽车不会刻意模仿内燃机的轰鸣声，而是“重新诠释”电动机发出的声浪，目前已有部分 50 岁以下的客户和年长的客户对购买这款新车表示了兴趣。

贝内代托・维尼亚还谈到了中国电动汽车。他认为，中国电动汽车的出现应当成为欧洲车企的“冲锋号”，使欧洲不再自满。“对我来说，这是欧洲行动的号召，这是一场很好的竞争。”

据IT之家此前报道，法拉利今年 Q1 财务数据显示，该品牌欧洲、中东和非洲地区销量为 1573 辆，相较去年增长了 39 辆，同比增幅为 3%；美洲地区销量 997 辆，相较去年增长了 35 辆，同比增幅为 4%。而在中国区（大陆 + 港台），该季度销量为 317 辆，同比下降 20%，减少了 79 辆。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。