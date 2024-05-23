创维汽车 App 推送 3.0 版本：新增导航寻车、车辆信息监测

IT之家 5 月 23 日消息，创维汽车 App 今日获推 3.0 版本。此次升级对软件 UI 设计进行了调整和优化，在功能上进行了补充，加入导航寻车、胎压监测等功能。

IT之家整理此次更新内容如下：

打造“全新视觉”，焕新“操作体验”

此次 App 升级后，“探索”、“商城”、“车辆”等页面进行如下改变：

探索

探索页面更加简洁明了，用户可快速找到感兴趣的内容。

商城

全新设计商城页面，色彩搭配更加和谐。

车辆

全面优化车控页面，更加简洁和清晰。

服务

服务页面的页面设计和功能进行优化，操作更加便捷。

便捷寻找车辆

创维汽车 App 3.0 版本对寻找车辆功能进行了升级，增加更新定位和导航到车功能：

更新定位

用户可通过 App 实时刷新车辆定位，方便用户快速寻找车辆，适配停车忘记定位、车辆移动等场景 。

导航到车

用户点击即可使用手机内部导航 App 快速导航至车辆附近。

新增胎压监测

车控页面新增胎压监测，用户可实时查看各个轮胎胎压数据，根据自己的出行需求调整汽车状态。

新增能耗统计

车控页面新增“能耗统计”，车主可实时掌握车辆能耗信息。

里程统计

用户可在 App 内实时查看累计里程、剩余续航、剩余电量和剩余油量等信息，以便规划出行路线。

今日行程

用户可了解每日用车情况，包括今日行驶里程、行驶时长、耗油量和耗电量等信息。

近 15 日油耗、电耗记录

App 内提供近 15 日的每日里程、油耗、电耗情况，可辅助用户优化驾驶习惯。

其他已知问题优化

蓝牙钥匙连接更加稳定。

对部分功能位置进行调整，使用起来更加便捷。

目前创维汽车 App 3.0 版本已提交至各大应用商店，用户可在应用商店检测更新体验。

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