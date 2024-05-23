中国科学家博物馆 5 月 30 日起面向公众开放，展出 190 余位科学家的 400 余件（套）文物

IT之家 5 月 23 日消息，综合新华社、《科技日报》报道，中国科协今日举行新闻发布会并宣布，中国科学家博物馆将于 5 月 30 日正式面向公众开放。

IT之家注：今年 5 月 30 日是第 8 个“全国科技工作者日”，当日将举行主场活动。

2010 年起，中国科协联合 11 个部门共同组织实施“老科学家学术成长资料采集工程”。据报道，该工程十余年来已先后进行 674 位科学家的学术成长资料采集工作，已经成为目前国内规模最大、内容最丰富、类型最广泛的科学家珍贵历史资料收藏工程库。

该工程已获得实物原件资料 14.7 万件、数字化资料 34.5 万件、视频资料 47 万分钟、音频资料 56 万分钟，涵盖了中国科学家在学术成长过程中的书信、手稿、科学仪器、著作、音视频和记录中国科技发展重大事件的相关文物、文献等珍贵史料。

中国科学家博物馆位于国家科技传播中心（北京奥林匹克中心区文化综合区），届时举办的首展系列活动包括 1 个主展、5 个专题展，总展览面积 5000 平方米。公众自 5 月 30 日下午起可免费预约参观，主展包括如下板块：

“共和国脊梁 —— 中国科学家博物馆馆藏精品展”

“漫漫采集 岁物丰成 —— 老科学家学术成长资料采集工程专题展”

该展包括 190 余位科学家的 400 余件（套）文物、400 余张珍贵图片，还包含了有关科研单位提供的 10 余件大型展品。

自 5 月 30 日下午起，公众可通过国家科技传播中心或中国科学家博物馆微信公众号免费预约参观。同时，全国 287 家科学家精神教育基地将联动举行“全民打卡探馆”活动。“科学家地图”也将在活动期间发布，以线上地图形式，综合运用 VR 展示、AI 生成、数智人交互等现代技术手段，汇聚和呈现全国的科学家精神展览资源。

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