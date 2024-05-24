消息称三星 Galaxy Buds3 耳机将迎重新设计：添加柄状结构，可提升通话质量

IT之家 5 月 24 日消息，据韩媒 Chosun Daily 报道，三星计划对下一代 Galaxy Buds 耳机（Galaxy Buds3）进行重新设计，为系列耳机添加柄状结构，如果相关消息为真，这将是三星自 2019 年推出 Galaxy Buds 耳机以来的首次重大重新设计。

▲ 三星现款 Galaxy Buds2 耳机

据介绍，三星添加相关结构主要是为了让耳机柄上的麦克风更接近用户嘴部，旨在提高通话质量，同时让耳机“看起来更轻盈”，不过韩媒认为相关设计“可能让新款耳机看起来类似苹果的 AirPods”。

IT之家同时注意到，韩媒认为相关举动还能让耳机释放更多内部空间，以容纳更多电池容量，便于三星为 Galaxy Buds4 耳机的 AI 能力提供更加充足的电池续航保障。

值得一提的是，三星 Galaxy Buds3 / Pro 耳机近日已经通过 FCC 机构认证，具体型号为 SM-R630，软件版本为 R630.001，硬件版本为 REV1.0，支持蓝牙和蓝牙 LE，相信这款耳机已经离我们不远了。

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