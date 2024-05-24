游戏《战锤 40K：机械神教 2》公布，登陆 PS5 / Xbox Series / PC 平台

IT之家 5 月 24 日消息，发行商 Kasedo Games 和开发商 Bulwark Studios 今日宣布了旗下战略游戏续作《战锤 40K：机械神教 2（Warhammer 40,000：Mechanicus II）》，本作将登陆 PlayStation 5、Xbox Series 和 PC（Steam、Epic 游戏商店）。

IT 之家注意到，本作暂无发售时间和价格，不过目前已经上架 Steam 平台，商品页链接可点此访问。

此外，参考微软 Xbox Wire 博客，从即日起到太平洋时间 5 月 26 日晚上 11:59（北京时间 5 月 27 日下午 2:59），Xbox Games Pass Core 和 Xbox Game Pass Ultimate 订阅者可以免费游玩《战锤 40K》系列共计九款游戏。

据介绍，玩家将在这款“快节奏的战术战斗与战略管理相结合”的续作中继续掌控古老而不死的太空死灵军团，或欧姆尼塞亚的科技侍僧，参与两大叙事战役，体验两种“极其独特的游戏风格”，作出“重要选择”。

在沉睡了千年之后，王卫奈菲莎动员她的王朝军团，誓要消灭不知不觉中占领她世界的机械修会闯入者。在星系的另一边，统御贤者福斯蒂尼斯受到召唤，运用他来之不易的专业知识来确保太空死灵不会得逞。这场冲突很快就变成了一场具有意想不到意义的严酷考验，吸引了更陌生、更致命的外部参与者。

IT之家附游戏官方介绍如下：

主宰战场

在激烈的回合制战术战斗中，集结部队，部署战士并粉碎敌人。要想取得成功，你需要掌握并适应每个阵营的独特技能和游戏风格，以及双方所拥有的多样化的战斗单位。

全新的环境机制要求你以前所未有的方式进行操作。发挥你所选阵营的优势和劣势，以机械神教的身份利用地形作为掩护，或者以太空死灵的身份将其摧毁。

上下全面开战

争夺整个世界的控制权，从敌对势力手中攻占并守卫区域，同时生成和管理关键资源。

作为机械神教，与桑克霍特普王朝的全球觉醒赛跑，击退他们的不死军团；或者作为太空死灵，保卫人民的坟墓，粉碎卑鄙的闯入者。

自定义和领导你的部队

作为统御贤者福斯蒂尼斯，部署并升级一群个性鲜明的技术祭司领袖，或作为王卫奈菲莎，自定义你自己的太空死灵贵族宫廷。

管理你每个领地的驻军，并为每个任务明智地集结部队，从每个阵营的广泛战斗单位中进行选择。

沉浸在标志性场景中

广受好评的作曲家 Guillaume David 创作了卓越的音乐和音频设计，将再次带你进入《Warhammer 40,000》宇宙阴郁深沉的黑暗之中。

卓越的插画与高度精细、逼真的环境和角色相结合，赋予了《Warhammer 40,000》宇宙令人惊叹的生命力。

打造史诗般的叙事

资深作家 Ben Counter，以其《黑暗图书馆》系列小说而闻名，此次回归执笔续写机械神教传奇故事的新篇章。扮演福斯蒂尼斯，在与古老太空死灵种族的持续战争中弥补过往之失，追随王卫奈菲莎不可阻挡的崛起之路，她力求从机械修会手中夺回王朝的王权世界。

体验一场巧妙交织在多个战役中的史诗级冲突，其间充斥着叙事事件。你的选择不仅会影响战争的走向，还会影响战争的最终结果。