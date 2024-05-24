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首款端到端原生支持 Windows ARM 创意软件，Affinity 套件更新 2.5 版本

2024/5/24 9:43:58 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：沛霖
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IT之家 5 月 24 日消息，Affinity 创意套件更新 2.5 版本，为 Windows 平台添加原生 ARM 支持

由于针对采用 ARM64 芯片的设备进行了全面的原生优化，整个 Affinity 套件现已适用于最新的 Windows 硬件。在 Windows 平台，官方称 Affinity 是首款具备端到端原生 ARM 支持的创意软件。

Affinity 表示，高通骁龙 X Elite 系列芯片配备高性能 CPU 和 GPU 以及统一内存，配备新芯片的计算机在处理绘图、像素编辑、滤镜特效、文档渲染等任务上，可以提供更迅速的体验。

Affinity 创意套件 2.5 版本还有多项功能更新与改进，IT之家汇总如下：

  • 可变字体支持：在所有 Affinity 应用程序中均可使用可变字体

  • 笔画宽度工具：全新笔画宽度工具位于 Affinity Designer 工具栏中的铅笔工具旁边，在文档上即可编辑任何曲线的压力配置文件

  • 铅笔工具改进：提供一种新的曲线平滑算法，并更改了“自动闭合”方法

  • 二维码工具：形状工具浮出窗口中新增二维码工具

  • 针对网格的“默认预设”：在网格设置和轴设置中，可以将任何网格设置设为默认值

  • 排版对话框变为面板：排版对话框从弹出窗口转变为面板

  • 其他改进：LibRAW 新增几款新相机，DWG 折线导入改进，文本框重新缩放的视觉指示

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关键词：affinityWindows on ARM

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