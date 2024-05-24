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天津大学研发超耐寒电子皮肤：零下 78°C 也能用，自修复、自愈合

2024/5/24 10:34:30 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：沛霖
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IT之家 5 月 24 日消息，天津大学化工学院张雷、杨静团队成功研发新型电子皮肤。这种皮肤可在零下 78°C 的严寒环境中实现机器手的高拉伸、自愈合和高灵敏功能，对我国开展极地科考具有重大意义。相关成果已发表于国际权威期刊《美国化学会志》。

IT之家从天津大学获悉，早在 2020 年，杨静团队就研发出了代表当时学术前沿的“全天候自愈合电子皮肤”。如今新一代电子皮肤全面升级，在自愈合功能的基础上可以全面适应-78°C 的极端环境。

机器人的“感知力”将极大影响极地探索的质量，可赋予机器人“触觉”的电子皮肤便应运而生。天津大学研发的电子皮肤具有高拉伸性，能够包覆在机器人手掌上，可在-78℃的极寒条件下准确感应压力、识别物体形状和特定符号等。

该电子皮肤具有自修复、自愈合功能，在极寒条件下受损后其传感能力可以完全恢复，这使该皮肤可完全适应极地极端环境科考任务。南北极的低温环境为探险者生命安全带来极大风险，极地机器人的研发对减小科考人员伤亡、开发未知危险地带有重大意义。

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关键词：电子皮肤极地科考

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