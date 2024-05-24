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消息称荣耀 X60 系列手机采用等深四曲屏、“超大电池”、“超级抗摔”

2024/5/24 11:51:34 来源：IT之家 作者：沛霖（实习） 责编：沛霖
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IT之家 5 月 24 日消息，博主 @数码闲聊站 今日透露了荣耀 X60 系列手机的部分配置信息。

爆料称，荣耀 X60 系列迭代新机，“高端设计大众化”，采用等深四曲屏，“千元机挑战旗舰形态”，搭载“超大电池”，同时“超级抗摔”。

作为参考，荣耀 X50 手机发布于 2023 年 7 月 5 日，搭载骁龙 6 Gen 1 处理器，配备 6.78 英寸 120Hz 刷新率 1.5K 曲屏，采用高频 PWM 调光，峰值亮度 1200nit，售价 1399 元起

荣耀 X50 搭载 5800mAh 电池，前置 8MP 摄像头，后置 108MP（三星 S5KHM6，1/1.67"）+2MP 双摄摄像头，支持 3 倍无损变焦、毫秒级抓拍和高动态光影。

IT之家此前报道，荣耀终端有限公司中国区 CMO 姜海荣 5 月 10 日宣布，荣耀 X50 推出至今历经 10 个月，在中国市场的销量已成功突破 1000 万，这也是 2023 年以来发布产品中第一款中国市场销量突破千万的安卓单品。

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关键词：荣耀X60荣耀手机

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