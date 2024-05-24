华为昇腾上压力，消息称英伟达 AI 芯片在华需求疲软开始降价

IT之家 5 月 24 日消息，据路透社援引知情人士消息，英伟达为中国市场开发的 AI 芯片开局疲软，供应充足，在华为的竞争下开始下调价格，部分情况下定价已低于华为芯片。

报道称，中国市场占英伟达 2024 财年收入的 17%，日益增长的竞争压力也给英伟达的投资者敲响了警钟。

英伟达去年年底推出了三款专为中国市场量身定制的芯片，其中性能最强的 H20 芯片备受关注。三位供应链消息人士表示，市场上该芯片供应充足，表明需求疲软。

三位消息人士中的两位则称，H20 芯片在某些情况下的售价比华为昇腾 910B 便宜超过 10%。由于问题敏感性，两位消息人士拒绝透露姓名。

分析师表示，尽管英伟达正在努力夺取一个它无法承受失去的市场份额，但前景却越来越不确定。

华为去年才开始挑战英伟达，消息人士称，该公司今年将大幅增加其昇腾 910B 芯片的出货量，该芯片在一些关键指标上优于 H20。

华为没有立即回应置评请求。

根据路透社对现有政府采购数据的调查显示，在过去的六个月里，只有五个国家或国家附属买家表示有兴趣购买 H20 芯片，而同期华为 910B 的买家有十几家。

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