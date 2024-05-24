消息称五菱缤果共创版即将上市，高配车型提供更丰富互联应用

IT之家 5 月 24 日消息，据“懂车帝视线”消息，继五菱星光共创版车型上市之后，五菱缤果共创版也有望在近期与大家见面。

▲ IT之家：五菱缤果在售车型，下同

根据爆料，五菱缤果共创版整体外观变化不大，新增雪山白外观车漆、空镜绿内饰颜色，将推出轻享款 203 公里、悦享款 333 公里、灵犀互联款 333 公里、尊享款 410 公里版本。

悦享款 333 公里及以上车型将使用最大功率 50 千瓦的扁线电机，最高车速提升至 130 公里 / 小时。此外，高配车型还有望提供更丰富的互联应用功能，如爱奇艺、QQ 音乐等 App。

作为参考，目前在售的五菱缤果车型的官方指导价为 5.98 万-8.88 万元，共推出 8 款配置版本，长宽高分别为 3950*1708*1580mm，轴距为 2560mm。

车内搭载 10.25 英寸双联屏，内置 LING OS 系统，提供仿皮座椅、多功能方向盘、远程启动、无钥匙进入、自动泊车、TCS 牵引力控制和 ESC 车身稳定控制等。

五菱缤果提供两个动力版本，电机最大功率分别达到 30kW 和 50kW，峰值扭矩 150Nm，CLTC 纯电续航里程有 203km、333km、410km 三个版本。

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