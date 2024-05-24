菜鸟速递 618 大促开打：新增南京、武汉和成都分拨中心，全国 24 小时运转

IT之家 5 月 24 日消息，随着 618 大促开启，菜鸟速递全国自动化分拨中心陆续进入包裹处理高峰，已开启多班倒作业、24 小时运转。

菜鸟速递投入的自营车辆较去年同期增加了两倍多，保障包裹中转时无缝衔接，确保大促期间服务同日常，仍提供半日达、按需上门等服务。

新投入使用的南京、武汉和成都三大分拨中心，使用高速自动分拣机，自动对包裹进行分类转运，加速包裹在华东、华中和西南地区的分拨转运。

针对华北天津、华东嘉兴和华南广州三大包裹量集中的物流枢纽，菜鸟速递加开上百条直发线路，让包裹不经过首分拨，直接发往目的地。菜鸟速递相关负责人表示，通过减少分拨节点，既可以节约分拨成本，也能让包裹提速三到五个小时。

针对需要加急的特殊包裹，菜鸟速递开设绿色通道，让紧急类包裹优先转运、优先配送。据IT之家此前报道，菜鸟速递宣布推出“生鲜平价寄”服务，号称“48 小时内必达”、“价格预估比航空便宜一半”。目前已经面向洛阳樱桃产区、广州荔枝产区、深圳荔枝产区、湛江 / 茂名荔枝产区、东莞荔枝产区开通，相关服务后续还将覆盖全国其他多个水果生鲜主产区。

菜鸟速递相关负责人表示，今年 618，通过一系列的措施，菜鸟速递既要保证物流服务的稳定，同时也不让商家增加物流成本。

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