9 月前必须适配 64 位，OPPO、vivo、小米将逐步清理商店 32 位应用

IT之家 5 月 24 日消息，移动智能终端生态联盟（金标联盟）今日官宣，为了更好地提升安卓应用兼容性体验，避免在 2024 年下半年的新机上出现应用无法安装使用的问题，请各位开发者务必在 2024 年 8 月 31 日前完成 64 位适配。

届时，金标联盟成员 OPPO、vivo、小米三家将逐步清理商店 32 位应用，并针对不在架的 32 位应用实施相关风险提示等措施。

图源 Pixabay

截至 2024 年 5 月 23 日，三家软件商店的全量适配率已达 98.65% 以上，但目前仍有 4900+（99% 不在架）影响用户日常生活的重点应用仍未适配 64 位。

IT之家注：金标联盟由中国智能终端厂商 OPPO、vivo、小米、阿里、百度、腾讯自愿联合发起成立的开放性、非营利性的社会组织。2022 年 11 月，联想宣布加入金标联盟。2023 年 4 月，步步高宣布加入金标联盟。

为了更好地提升安卓应用性能体验，降低安卓应用的功耗影响，2023 年 4 月，金标联盟成员 OPPO、vivo、小米等应用商店明确了 64 位应用适配相关时间节点。2023 年 7 月 1 日起，OPPO、vivo、小米等应用商店已开始逐步清理仅支持 32 位的应用。

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