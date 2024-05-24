“业内首款大电量增程轻卡”江铃 E 路达亮相，满油满电总续航 750km

IT之家 5 月 24 日消息，在近日的江铃新能源轻卡试驾体验活动上，江铃 E 路达增程式电动轻卡亮相活动现场，号称是“业内首款大电量增程轻卡”。

据介绍，江铃 E 路达增程版轻卡采用中置一体电包设计平台以及 70 升油箱 ，满载纯电续航最高里程为 140km，满油满电总续航可达 750km。

该车配有纯电、增程两种动力模式可选，用户在短途运输中可选择纯电模式，更加经济省钱；在长途运输中选择增程模式，用户无需再依赖充电桩。

IT之家注意到，江铃 E 路达增程版标配水冷电池包，官方实测从 30% 充电至 80% 需要 30 分钟；纯电状态下行驶，每公里成本最低 0.3 元，增程模式每公里成本最低 0.7 元，用车成本号称为同级别燃油轻卡的“二分之一”。

江铃乐行 E 路达增程版配备货柜、栏板、仓栅、冷藏等全品类货厢，全场景化地运用于商超、散杂、快递、快运、建材家居等各类物流配送。

在控制策略方面，江铃 E 路达增程版通过 AI 算法替代传统定点工作模式，实现了整车的智能能量管理。系统自动识别车辆速度、电门深度、道路坡度、环境温度、车辆加速度信息，匹配增程系统最佳工作策略，号称实现整车能耗“降低 6%”。

江铃 E 路达增程版还配备了智能的整车重量检测系统，实时掌握整车的重量信息，自适应客户使用场景，智能调整能量回收，相比于传统滑行回收策略，可实现节能 4%；搭配江铃全时运营平台，为客户提供预见性服务；同时支持 OTA 在线升级，能够实时远程故障诊断、车况查询、驾驶行为分析，让用户可以随时了解车辆状态，提前做好应对措施。

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