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今年第 8 个零日漏洞，谷歌发布 Chrome 浏览器 125 紧急更新

2024/5/25 10:14:42 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 5 月 25 日消息，谷歌公司今天发布紧急更新，修复了 Chrome 浏览器中的第 8 个零日漏洞，且现有证据表明已经有黑客利用该漏洞攻击用户。

该漏洞由 Google 的 Clément Lecigne 在内部发现，追踪编号为 CVE-2024-5274，存在于负责执行 JavaScript 代码的 JavaScript 引擎 V8 中，是非常严重的“类型混乱”漏洞。

IT之家注：“类型混乱”漏洞是指程序分配一段内存来保存某种类型的数据，但却错误地将数据解释为另一种类型，可能导致程序崩溃、数据损坏以及执行任意代码。

谷歌为了保护用户，目前并未透露该漏洞的技术细节，不过已经敦促用户尽快升级到最新版本。

Chrome 浏览器直接下载地址：

最新版本:  125.0.6422.113

文件大小: 107.82 MB                           

SHA1: 6B19BA41A0D3AB1BA59599A48046C777DD747117

SHA256 ：8869D64F87816FE5365A5E0AC5AF479EB309D62A32A9D22816755B9BCA9DB284

直接下载地址：点击这里

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关键词：Chrome谷歌

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