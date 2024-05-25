五菱扬光 6 座客车版上市：纯电续航 300 公里，售 7.38 万元起

IT之家 5 月 25 日消息，五菱扬光新能源商用车于今年 3 月上市，首搭红 1 号电池，售价 7.18 万元起。现在，五菱扬光 6 座客车版也迎来上市，售 7.38 万元起。

▲ 五菱扬光客车版

工信部申报图显示，五菱扬光客车版延续在售车型的整体设计，采用新能源车型常用的封闭式前脸，搭配红色五菱徽标。新车长宽高分别为 4985/1800/1975 毫米，轴距为 3050 毫米，与在售车型一致。

▲ 五菱扬光商用版

▲ 五菱扬光商用版内饰

IT之家获悉，该车采用 6 座布局，车内具备三排座椅，第二排、第三排座椅支持折叠。作为参考，在售车型配置 8 寸悬浮中控娱乐屏，支持多媒体 / 音乐等功能。此外，车辆还将配备 15 英寸钢制轮辋，尾部为对开门设计，侧面为侧滑门设计。

动力方面，该车配备最大功率 60 千瓦单电机，最高车速 100 公里 / 小时。该车提供 31.9 千瓦时、41.9 千瓦时两种配备磷酸铁锂电池组，对应 CLTC 纯电续航里程分别为 230 公里、300 公里，售价分别为 7.38 万元和 8.18 万元。

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