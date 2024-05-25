搭载 10.5 英寸 60Hz “Live Paper”屏，Daylight DC-1 平板预售价 729 美元

IT之家 5 月 25 日消息，海外初创企业 Daylight 推出其首款产品 DC-1 平板电脑，搭载 10.5 英寸 60Hz “Live Paper” 屏，预售价 729 美元（IT之家备注：当前约 5285 元人民币）。

据介绍，DC-1 所搭载的 10.5 英寸 “Live Paper” 屏幕分辨率为 1600 x 1200，提供了近似于 E-Ink 电子墨水屏的观感与常规 LCD 屏幕的 60Hz 无鬼影体验。

此外，该块屏幕采用表面磨砂处理，可提供近似于纸张的书写体验，并采用 Wacom EMR 方案。

软件方面，DC-1 采用基于 Android 13 定制的 Sol:OS 操作系统，专为阅读体验优化，并开放任意第三方 App 安装。

▲ PDF 阅读器

性能方面，Daylight DC-1 搭载联发科 Helio G99 处理器、8GB 内存与 128GB 存储，内置 8000mAh 电池，机身顶部提供可自定义的“Action buttons”。

该平板还搭载立体声扬声器、 USB Type-C 接口，支持 PD 充电、microSD 存储卡扩展与可连接外设的 Pogo Pin 触点接口，重 550g。

Daylight DC-1 平板现已开启预售，“创始人版”包含平板、手写笔、保护套，售价 729 美元（当前约 5285 元人民币），前三批已经售罄，第四批将于今年 11 月出货。

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