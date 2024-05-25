2025 款沃尔沃 XC60 车型有望 6 月上市，改进动力系统 / 座舱内饰

IT之家 5 月 25 日消息，此前有消息称沃尔沃 EX60 纯电 SUV 将于 2024 年底起取代 XC60 车型，不过据懂车帝报道，沃尔沃将在 6 月推出 2025 款 XC60 车型，这意味着该版本可能是最后一代 XC60。

▲ 去年 12 月发布的沃尔沃 XC60 T8 极夜黑车型

IT之家获悉，2025 款 XC60 车型将对动力系统、配色和内饰设计细节进行调整，包含以下变更：

发动机工作状态调整为高负载时采用奥拓循环，低负载时采用米勒循环

取消闪银灰色金属漆和熔岩红色车漆。

Linear Lime 直纹椴木内饰条由原木色调整为黑色

新增“黑色 Nappa 真皮座椅 + Drift Wood 漂流木内饰”选项。

标配 BLIS 盲点监测系统（带转向辅助）

更换钥匙设计样式

规格方面，现款沃尔沃 XC60 尺寸为 4708x1902x1660 毫米，轴距为 2865 毫米，全系标配第三代 City Safety 城市智能安全系统，搭载 2.0T 插混动力（2.0T 发动机 + 后置单电机 + 电池组等部件），匹配 8AT 变速箱，系统综合功率 335KW，WLTC 工况纯电续航里程 64 公里。

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