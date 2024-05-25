俄罗斯伏尔加汽车以中国“灵魂”复活：搭载长安 1.5T 发动机，明年上市

IT之家 5 月 25 日消息，伏尔加（Волга）是高尔基汽车厂旗下的一款汽车品牌，曾被认为是前苏联工业的象征和骄傲，也曾被广泛用于社会主义国家的公务用车，而该品牌最后一次生产是在 2010 年。

在本周举行的俄罗斯下诺夫哥罗德的工业展览会上，伏尔加汽车品牌宣布重获新生，并推出了三款新车型，但这三款车实际上都是基于长安汽车打造的。

三款新车分别是轿车 C40 以及 SUV 车型 K30 和 K40，均采用相同的长安 1.5 升发动机 JL473ZQ7，输出功率为 188 马力（138 千瓦），扭矩为 300 牛米，变速箱未知，但 C40 可能会配备 7 速自动变速箱。

据介绍，C40 定位中型轿车，基于第二代长安锐程 PLUS（2023 年）打造，尺寸为 4800×1820×1480mm，轴距为 2770 毫米，计划于 2025 年在俄罗斯上市。

K30 则定位紧凑型 SUV，基于长安欧尚 X5（2020 年）打造，长宽高分别为 4490×1860×1580mm，轴距为 2710 毫米。

K40 则是一款基于长安 UNI-Z（2022 年）打造的中型 SUV 车型，尺寸为 4699×1890×1660，轴距为 2795 毫米。

值得一提的是，俄罗斯总理米哈伊尔・米舒斯京和其他政府部长在展会上视察时发现，这款车型中很多零部件都是中国制造的，而方向盘似乎是俄罗斯本土制造的。对此，他希望生产商能够进一步提高俄罗斯国产含量。

米舒斯京称“我一直希望看到俄罗斯能够自己生产和设计这些零件，而且可以说，生产这些东西其实并不是很困难”，他还呼吁国产化应首先集中在易于生产的部件上。

塔斯社表示，伏尔加汽车生产项目总投资将超过 600 亿卢布（IT之家备注：当前约 48.54 亿元人民币），其中包括研发、汽车生产基地建设以及俄罗斯零部件基地建设的相关投资。汽车专家马克西姆・卡达科夫预测，新款伏尔加 C40 的起价为 250 万卢布（当前约 20.2 万元人民币），K30 和 K40 的售价分别为 250-300 万卢布（当前约 20.2 - 24.3 万元人民币）和 300-350 万卢布（当前约 24.3 - 28.3 万元人民币）。

据介绍，伏尔加汽车将在下诺夫哥罗德汽车工厂生产，预计今年开始进行量产，从 2025 年开始将转为全周期生产模式。

“我们计划在国内生产大部分关键零部件。目前，下诺夫哥罗德的工程师正在研究解决方案，以实现平台和主要部件及组件的深度国产化。下诺夫哥罗德汽车工厂拥有实现这一目标的一切 —— 包括经验、传统、生产能力和全国最优秀的工程学院”，乘用车生产公司负责人亚历山大・波多普洛夫表示。

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