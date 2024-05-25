Adobe 即将发布新版 Pr，可实现视频、电影“一键换人”

本文来自微信公众号：SF 中文 （ID：kexuejiaodian），作者：SF

现在，对于剪辑师来说，重复性工作和创造性工作的比例至少是五五开。Adobe 即将发布的新版 Pr，整合了多种 AI 工具，可以直接消灭所有的重复性工作，让视频制作回归创造。

AI 已经走进了我们的工作、生活和学习。其中，很多设计、影视工作者都把 AI 当作重要的辅助工具。近期，Adobe 公司宣布，年内即将把几大 AI 工具（包括 Pika、Runway、Adobe 的 Firefly，以及 OpenAI 的 Sora）整合到他们的视频剪辑软件 Adobe Pr 中。

可以说，Pr 即将成为第一个把市面上知名的视频 AI 工具全部整合起来的剪辑软件，网络上戏称之为“Pr 全家桶”。

“整合”，虽然听起来平平无奇，就是把几个 AI 工具接入 Pr，但正是这样的接入可能给视频行业带来革命性的改变。

1、消灭重复工作

对于现在的视频 AI 工具，不论是 Adobe Firefly 还是 Pika、Runway，用户都要访问各自的官方网站才能使用，在实际工作中需要花费相当多的时间才能实现联合使用。

对于修改视频画面这样简单的工作，比如我们需要把视频素材中手持雪碧的画面改成手持可口可乐，首先我们要分别打开 Firefly、Pika、Sora、Runway 的官网，把这条需要修改的视频素材上传到各个工具 —— 因为到底哪个 AI 工具做出的修改更符合我们的需求，并不明确。第二步，我们要在指令区域输入修改需求，再复制到各个 AI 工具，等待它们各自生成作品。如果作品不尽人意，我们还要在相应的平台修改指令，重新生成，再下载作品。第三步，我们要把下载的视频作品依次导入视频剪辑软件，看看哪一个最符合我们的要求。

接下来，就是最麻烦的了：如果生成效果不够好，还得重复数次上面的流程。视频制作 90% 的时间都用在了下载、上传、导入、导出。

而在“Pr 全家桶”中，四大视频 AI 工具都设置了接口，打开 Pr 就相当于同时使用 5 款软件，而且如何联合使用完全由 AI 决定。把这些 AI 工具全都整合在一个视频剪辑软件当中，那些不断重复的操作完全可以避免。利用“Pr 全家桶”，我们只需让 AI 工具识别剪辑时间线上的雪碧，然后输入指令，AI 工具就能把雪碧替换成可口可乐。另外，AI 工具生成的作品也会直接出现在剪辑时间线上，我们可以即时修改并重新生成，大大提高了工作效率。

正如前面所说，在很大程度上，现在的视频制作充斥着太多的重复工作，创意反倒被忽略。就算是已经发展了 200 多年的电影工业，观众可能也很难想象，对于电影剪辑师来说，至少一半以上的工作时间都花在了重复工作上。

举一个简单的例子，电影剪辑师需要把一部电影中的某个角色全部“修掉”。现在的解决方案是，能剪掉的镜头全部剪掉，剪不掉的部分（比如这个角色和其他角色一起出现的时候）可以打上马赛克，但是马赛克会严重影响画面的美观。还有一个方案：把这个角色从画面中“挖掉”，然后填上与附近场景契合的素材。这样，虽然看起来毫无修补痕迹，但需要十几个人的团队没日没夜地修补至少一个月时间。

但是现在，在“Pr 全家桶”中，Firefly 的功能扩展到了视频。Firefly 是 Adobe 公司开发的 AI 工具，擅长对画面内的元素进行智能填充或删除，能识别和计算画面的色调、光影、运动轨迹、物体边缘等要素。

直接圈出要修掉的人物，Firefly 就能自动识别他的运动和变化，从而对画面进行智能填充，一键完成无痕修补。

另外，这些修补是可以撤销的 —— 这更是让剪辑师们倍感振奋。在现在的剪辑工作中，如果想要撤销修补，恢复之前的画面，是很难做到的，因为现在的剪辑软件能“撤回”的操作数量有限。一旦修补工作已经进行到后期阶段，想要恢复，那就相当于要重新制作一遍视频。而 Firefly 的智能修补是可以随时撤销的，并且不损伤原始素材。

2、让视频制作回归创造

视频制作的基础是素材，在素材的拍摄过程中，难免会出现“意外”，比如少拍了镜头、出现穿帮镜头，等等。

在没有“Pr 全家桶”的时候，遇到这样的情况，就需要补拍、重拍，但成本很高，而且因为各种各样的原因，可能补拍工作完全无法展开。在 Adobe 公司发布的展示视频中，Pika、Sora、Runway 等 AI 工具根据指令或参考图，就能凭空生成视频，而且还考虑了运镜、变焦、画面内主体的运动等拍摄要素。这样，当我们发现少拍了一个“主角追车跑，摄像机跟随”的镜头时，只需在 Pr 中输入描述追车场景的指令，就可以了，完全无需补拍。

可以说，“补救”成了创作的一部分。

其实，如果能直接生成视频，很多实景拍摄也都可以取消。这不仅节省了人力、物力、财力，缩短了制作周期，还可以让制作团队把更多的“智力”用在创作上。如果我们想拍摄主人公在美国的羚羊峡谷骑车的画面，现在的做法是，整个制作团队搭乘飞机前往美国，再去羚羊峡谷，还要协调拍摄时间，找到合适的机位，并进行多次拍摄，确保有可以使用的画面。这需要大量的投入。如果让 AI 借助参考画面直接生成视频，别说是羚羊峡谷，让主角在世界各地的名胜之间穿越都能轻松实现。而且，这样制作出来的视频远比现在常用的“绿幕抠图”真实得多。

对于视频制作团队来说，“Pr 全家桶”让他们不必再过度担心投入的问题，视频制作回归了创作本身，而非财力的比拼。

AI 工具的整合让视频行业回归了它的艺术本质。对于视频创作者来说，Adobe Pr 的这些新尝试只是一个开始：在未来，会有更多剪辑软件接入更强大的 AI 功能。“剪辑”这个词或许会消失，取而代之的将是“创造”。

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