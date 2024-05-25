广汽传祺 GS8 五座车型 5 月 28 日上市，预计将低于 18.68 万元

IT之家 5 月 25 日消息，传祺 GS8 五座豪华版将于 5 月 28 日上市，入门价相比目前在售的 6 座、7 座版传祺 GS8（18.68-26.98 万元）有望进一步降低。

作为参考，在售的 2024 款传祺 GS8 豪华智联版车型标配 20 英寸轮辋、电动尾门、无钥匙进入及启动、12.3 英寸全液晶仪表、14.6 英寸中央触控屏、高通骁龙 8155 芯片、手机无线充电、前排座椅加热、4G 网络、自适应远近光 LED 头灯组、32 色氛围灯、三区空调、负离子发生器、L2 级驾驶辅助等功能及配置。

动力方面，在售的 2024 款传祺 GS8 提供 2.0T 纯油、2.0T 油电混合动力可选，其中 2.0T 发动机最大功率 185 千瓦，峰值扭矩 400 牛・米，匹配 8 挡自动变速箱，高配车型提供四驱系统；2.0T 油电混动车型同样提供两驱、四驱版，2.0T 发动机最大功率 140 千瓦，峰值扭矩 320 牛・米，两驱版、四驱版电动机最大总功率分别为 134 千瓦、174 千瓦，匹配 E-CVT 电子无级变速箱。

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