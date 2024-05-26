消息称三星首款可穿戴机器人 Bot Fit 已完成开发，计划 Q3 上市

IT之家 5 月 26 日消息，据 THE CHOSUN Daily 报道，三星已经完成了 Bot Fit 的开发和量产，该公司计划在今年第三季度推出旗下首款可穿戴辅助机器人。

IT之家从报道获悉，Bot Fit 旨在帮助行动不便的个人并增强身体活动。自去年年底以来，三星一直在向老年社区提供 Bot Fit 原型，并计划在年内进入 B2C 市场。

报道称，为了加强其机器人业务，三星通过解散设备体验部门的机器人业务团队，并在首席技术官的领导下重新分配研发人员，从而重组了其组织。三星代表解释说：“研发团队已经完成了 Bot Fit 的开发，正在为下一步做准备。此次重组旨在加强机器人业务。”

此外，三星还任命了汉星大学机器人专家和应用人工智能教授 Cho Hye-kyung 为新的外部董事。去年，三星研究院聘请了前英伟达工程师权正铉（Kwon Jung-hyun）担任高管，进一步增强了其机器人专业能力。

报道还透露，三星还在开发下一代人形机器人，这个项目受到了三星会长李在镕的浓厚兴趣。

三星原定于 2022 年 12 月限量发布 GEMS Hip 辅助机器人，并于 2022 年下半年开始量产，然而这一计划并没有实现。2023 年 11 月，三星将其更名为 Bot Fit。

此外，另一家韩国企业 LG 电子将在 6 月 27 日的谷歌云峰会上展示其服务机器人 CLOi，其使用谷歌的生成式 AI 模型 Gemini。两家公司自去年以来一直在合作，并可能在今年下半年上市。

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