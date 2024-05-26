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极星 Polestar 4 汽车推出限时权益：NPA 免费升级、送手机、北京地区专享 2 年免费充电

2024/5/26 11:41:32 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：浩渺
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IT之家 5 月 26 日消息，极星汽车推出限时购车权益，双星互联版车型直减 3 万元、智能驾驶套件免费升级、限时送手机等。同时，北京地区专享 2 年免费充电

IT之家整理该车购车权益内容如下：

北京地区专享权益

充电权益

上牌城市为北京地区的用户，可享 2 年免费充电服务。

权益限定：

  • 2024 年 6 月 30 日之前支付尾款；

  • 上牌城市为北京；

  • 交付城市为北京、郑州、西安、武汉、济南、青岛、天津。

兑现方式：

  • 活动权益以积分方式进行兑现（50000 积分）

2 年免费充电逻辑：

  • 根据 1.5 元 / 度电费、每年使用约 1666 度电进行测算，50000 积分可覆盖约 2 年充电费用。

限时购车权益

限时直减

双星互联版车型可享定金膨胀，5000 元可抵扣 35000 元，整车直减 30000 元。

智能驾驶套件免费升级

Polestar Navigation Pilot 智能驾驶套件免费升级，含以下内容：

  • NPA 高速自主领航（待 OTA 推送）

  • PA 领航辅助系统

  • 自动泊车辅助（待 OTA 推送）

Polestar Phone 限时送

双星互联版限时赠送极星 Polestar Phone 手机，价值 7388 元。

限时车主权益

保值权益

极星 4 新用户，自购车开票起 12 至 30 个月内尊享 25000 元保值增换购车权益。

换购补贴

极星 2 车主，增购或置换极星 4，可享 25000 元增换购补贴。

尊享车主权益

售后权益

  • 整车质保三年不限里程、三电质保 8 年 16 万公里（自新车交付之日开始计算，时间或里程以先到为准）

  • 三年免费道路救援服务

  • 三年免费 Polestar Connect 服务

  • 五年免费车联网服务

  • 车辆维保出行服务（即若保修＞72 小时，则极星在不提供代步车的情况下，提供等值 300 元 / 天补偿）

极星 Polestar 4 汽车采用溜背式造型，前脸搭载双 L 造型的矩阵式 LED 头灯组，尾部采用贯穿式尾灯；长宽高分别为 4839/1994/1544 毫米，轴距为 2999 毫米。

该车提供单电机版和双电机版，双电机版车型配备前后双永磁同步电机，最大功率 400 千瓦，最大扭矩 686 牛・米，0-100 公里 / 小时的加速时间最快为 3.8 秒；单电机版车型配备后永磁同步电机，最大功率 200 千瓦，最大扭矩 343 牛・米。两种版本均带有碳化硅逆变器，整车 CLTC 续航里程为 612-709 公里。

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