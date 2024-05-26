极星 Polestar 4 汽车推出限时权益：NPA 免费升级、送手机、北京地区专享 2 年免费充电

IT之家 5 月 26 日消息，极星汽车推出限时购车权益，双星互联版车型直减 3 万元、智能驾驶套件免费升级、限时送手机等。同时，北京地区专享 2 年免费充电。

IT之家整理该车购车权益内容如下：

北京地区专享权益

充电权益

上牌城市为北京地区的用户，可享 2 年免费充电服务。

权益限定：

2024 年 6 月 30 日之前支付尾款；

上牌城市为北京；

交付城市为北京、郑州、西安、武汉、济南、青岛、天津。

兑现方式：

活动权益以积分方式进行兑现（50000 积分）

2 年免费充电逻辑：

根据 1.5 元 / 度电费、每年使用约 1666 度电进行测算，50000 积分可覆盖约 2 年充电费用。

限时购车权益

限时直减

双星互联版车型可享定金膨胀，5000 元可抵扣 35000 元，整车直减 30000 元。

智能驾驶套件免费升级

Polestar Navigation Pilot 智能驾驶套件免费升级，含以下内容：

NPA 高速自主领航（待 OTA 推送）

PA 领航辅助系统

自动泊车辅助（待 OTA 推送）

Polestar Phone 限时送

双星互联版限时赠送极星 Polestar Phone 手机，价值 7388 元。

限时车主权益

保值权益

极星 4 新用户，自购车开票起 12 至 30 个月内尊享 25000 元保值增换购车权益。

换购补贴

极星 2 车主，增购或置换极星 4，可享 25000 元增换购补贴。

尊享车主权益

售后权益

整车质保三年不限里程、三电质保 8 年 16 万公里（自新车交付之日开始计算，时间或里程以先到为准）

三年免费道路救援服务

三年免费 Polestar Connect 服务

五年免费车联网服务

车辆维保出行服务（即若保修＞72 小时，则极星在不提供代步车的情况下，提供等值 300 元 / 天补偿）

极星 Polestar 4 汽车采用溜背式造型，前脸搭载双 L 造型的矩阵式 LED 头灯组，尾部采用贯穿式尾灯；长宽高分别为 4839/1994/1544 毫米，轴距为 2999 毫米。

该车提供单电机版和双电机版，双电机版车型配备前后双永磁同步电机，最大功率 400 千瓦，最大扭矩 686 牛・米，0-100 公里 / 小时的加速时间最快为 3.8 秒；单电机版车型配备后永磁同步电机，最大功率 200 千瓦，最大扭矩 343 牛・米。两种版本均带有碳化硅逆变器，整车 CLTC 续航里程为 612-709 公里。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。