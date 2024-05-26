2024 年 1-4 月中国汽车进口 21 万台，同比下降 8%

IT之家 5 月 26 日消息，乘联会秘书长崔东树今日发文指出，中国进口车进口量从 2017 年的 124 万台持续以年均 8% 左右下行，到 2023 年仅有 80 万台。2024 年 1-4 月汽车进口 21 万台，同比下降 8%，下滑趋势延续。

文章称，在 2014 年进口车达到 143 万峰值后下行，2016-2017 年进口增速稍有企稳改善，2018 年以来持续下滑。2023 年进口规模锐减，全年进口仅有 80 万台，同比下降 10%。目前 2024 年的月度进口量维持在月均 5 万台左右水平，持续萎缩压力较大。

2024 年 4 月进口汽车 5.1 万台，同比下降 17%，环比 3 月下降 3%；1-4 月汽车进口 21 万台，同比下降 8%。随着国产车的崛起和国际品牌本土化加速，近几年汽车进口持续低迷，1-4 月持续 3 年负增长。

今年汽车进口结构中的乘用车占到 98% 的绝对主力地位，其中 2024 年 1-4 月进口轿车 8.6 万台、占比 41%，进口四驱 SUV 进口 7 万台、占比 34%，而新能源车的未列明机动车进口 0.9 万台、占比 4%。

目前进口车主要靠豪华车的需求支撑，进口车中的主力进口豪华车占比大幅增长，雷克萨斯的进口零售暴增 36%。宝马、奥迪、路虎的表现总体较强，保时捷的近期表现偏弱。合资品牌进口车快速萎缩，丰田与大众、斯巴鲁等部分品牌进口车萎缩剧烈。

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文章称，随着中国汽车产业的不断强大，电动化转型改变了市场需求结构，燃油车需求持续萎缩，进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂，还是要未雨绸缪建立更多的进口模式，维持进口车合理规模。

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