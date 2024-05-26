《刺客信条：影》游戏上架苹果 Mac App Store：11 月 15 日推出，定价 69.99 美元

IT之家 5 月 26 日消息，育碧此前官宣今年 11 月 15 日将发行《刺客信条：影》游戏，将登陆 Xbox Series X|S 和 PlayStation 5 游戏主机、 Windows PC，以及采用苹果 Apple Silicon 的 Mac 电脑。

《刺客信条：影》已上架苹果 Mac App Store，开始接受预定，定价 69.99 美元，游戏将于 2024 年 11 月 15 日推出。

IT之家注：该游戏仅兼容 macOS 14.4 或更高版本以及配备 Apple M1 芯片或更高版本的 Mac。

游戏详情如下：

在日本战国的历史背景下，体验史诗般的动作冒险故事！变身夺命忍者刺客，化为强大传奇武士，在一片混沌的时代，进入美丽的开放世界进行探索！在两位看似不可能的盟友之间无缝切换，逐渐揭开他们共同命运的神秘面纱。熟练掌握互补的游戏风格，创造属于自己的忍者组织，设计独特的藏身处，带领日本走入全新时代。

探索设定于日本战国的迷人开放世界，探索壮观的城池、美丽的港口、宁静的神社，以及战火肆虐的广阔风景。变幻莫测的天气、不断转换的季节、回应丰富的环境，伴你踏上冒险旅途。

化身忍者刺客奈绪江与传奇武士弥助，掌握他们各自互补的游戏风格，体验二人精彩刺激的人生故事。扮演奈绪江，使用潜行技术避免敌人发现，以敏捷的身手击败敌人。扮演弥助，以非凡的精准与力量打倒敌人。解锁新技能、新装备，体验两位角色各自独立的成长系统。

在探索世界的过程中，让情报成为你的武器，打造自己的间谍网络，在各个地点安插耳目，追击下个目标。沿路招募各具独特能力的新盟友，帮助你完成任务。