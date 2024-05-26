恒大汽车：29% 股份将即时被收购

IT之家 5 月 26 日消息，恒大汽车在港交所公告，31.45 亿股潜在待售股份 (占全部已发行股份的约 29.0%) 将即时被收购，及 32.03 亿股潜在待售股份 (占全部已发行股份的约 29.5%) 将成为潜在买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。公司将向联交所申请本公司股份由 2024 年 5 月 27 日上午 9 时正起恢复在联交所买卖。

5 月 22 日晚间恒大汽车还发布公告称，近日附属公司恒大新能源汽车投资控股集团有限公司被相关地方政府要求解除投资合作协议，并退回已发放的各项奖励及补贴合计约 19 亿元。而在今年 4 月，恒大汽车公告纽顿集团战略投资告吹。

据IT之家查询了解，从 2019 年成立以来，恒大汽车累计亏损超过 1000 亿元，截至去年底累计交付的车辆超过 1389 辆台。去年恒大汽车总收入为 13.4 亿元，但主要收入来自物业销售；全年亏损高达 119.95 亿元，同比上年有所收窄。

此前恒大汽车承认面临资金困难，公司表示将全力以赴引入战略投资者积极筹措资金以维持集团生存及未来的发展计划；而公司是否能够继续持续经营，将取决于集团通过以下方面产生充足融资及营运现金流的能力，能够成功执行并完成业务和运营重组计划、融资计划。恒大汽车表示，在引入战略投资者并资金到位的情况下，将计划继续推进恒驰 5 年度款和改款、恒驰 6、恒驰 7 的开发验证及量产，同时，亦将根据市场需求，继续推进新平台、新车型的研发。

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