极氪极物推出颈枕 / 眼罩 / 两用双温冰箱等 Nordic Home 北欧系列产品，79 元起

IT之家 5 月 26 日消息，极氪极物推出 Nordic Home 北欧系列居家产品，涵盖棉浴巾、天鹅湖、遮光眼罩、颈枕、腰靠及两用双温冰箱等产品，售价 79 元起。

IT之家附产品基本信息如下：

Nordic Home｜埃及棉浴巾

该浴巾采用进口埃及长绒棉，具有吸水性强，不易掉毛的特点，符合国家 A 类标准，售价 79 元。

产品参数信息如下：

Nordic Home｜旋转天鹅湖壶

极氪极物旋转天鹅湖壶采用鹅型出水口设计，底盘支持 360° 旋转，设置儿童安全锁，密闭防漏，售价 129 元。

产品参数信息如下：

Nordic Home｜遮光降噪眼罩

该款眼罩采用亲肤面料，采用可调节绑带，可实现强遮光特性，同自带挂耳耳塞，可实现物理降噪，售价 99 元。

产品参数信息如下：

Nordic Home｜降噪护颈枕

极氪极物降噪护颈枕采用亲肤面料，使用尼龙制程 + 记忆棉，支持“三维包裹”（即后侧、左右两侧），可实现 30dB 降噪，售价 199 元。

产品参数信息如下：

Nordic Home｜U 型环保气动腰靠

该腰靠采用人体工学设计，内置蝴蝶型号气囊，可实现分块管理，拥有三种撑腰方式，支持一枕多用，售价 199 元。

产品参数信息如下：

Nordic Home｜两用双温冰箱

极氪极物两用双温冰箱采用直流变频压缩机核心制冷技术，支持快速制冷，-20℃～20℃温度范围可调，售价 889 元。

冰箱采用双开门设计，拥有 4.9L+18.8L 冷冻室分区独立空间，支持车家两用，噪音≤45 分贝，可满足不同场景使用需求。（IT之家注：车用电压 12V / 24V；家用电压 220V）

两用双温冰箱可根据温度传感器切换使用模式，拥有 MAX 速冷模式和 ECO 节能模式。

产品参数信息如下：

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