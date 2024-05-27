科技昨夜今晨 0527：刘强东回应京东严抓考勤；天涯社区回应出售域名；QQ 的“老大哥”，ICQ 聊天软件官宣 6 月 26 日关闭

“科技昨夜今晨”时间，大家好，现在是 2024 年 5 月 27 日星期一，今天的重要科技资讯有：

1、德国太阳能发电过剩，电价跌至负值

据 Business Insider 报道，德国大举发展太阳能，使得发电量激增，超过了消费需求，导致电价暴跌，甚至跌到了负值，形成了一个奇幻的能源市场，消费者使用电力反而可以获得报酬。>> 查看详情

2、刘强东回应京东严抓考勤：无法继续让大量员工“躺着睡大觉”

界面新闻 5 月 26 日放出了刘强东 5 月 24 日的线上讲话。刘强东在宣布给全体采销涨薪 20%-100% 后，进行了一番“狼性训话”：“不管是我们深入的行业，还是内部外部环境，我们永远没办法继续让我们大量员工躺着睡大觉。”>> 查看详情

3、华为车 BU 首次公开招募「天才少年」，求解五大智驾难题

华为车 BU，呼唤「天才少年」。

「天才少年」是任正非在 2019 年亲自发起的项目，成立 5 年，群星璀璨。

这期间虽然也有「天才少年」加入车 BU，但以车 BU 的名义，对外公开招募，还是首次。>> 查看详情

4、古尔曼：苹果 iOS 18 将提供更多主屏幕定制功能，支持更改 App 图标颜色

彭博社记者马克・古尔曼一周一度的《Power On》时事通讯如期而至，在 5 月 26 日更新的内容中，古尔曼表示，iOS 18 将为用户带来更多的 iPhone 主屏幕定制功能。>> 查看详情

5、“学生饭卡爆改手机”登微博热搜：苹果 iPhone 魔改而成、号称“戴上特定镜片即可看到屏幕内容”

今天话题“#学生饭卡爆改手机便宜的只要几十元#”冲上热搜，据悉，目前有一种“饭卡手机”在校园内受到学生追捧，相关设备主要由手机本体及可佩戴的偏光镜片组成，有点类似小伙伴们常见的设备“防窥贴膜”，IT之家查询电商平台，发现的确有大量商家正在售卖相关手机定制服务，商品页显示定制价格在 68-288 元不等，号称是将苹果 iPhone / iPod 等机型“改装”嵌入在卡套卡包中，不过没有售卖已经改装完毕的机型。>> 查看详情

6、“低价充话费”为何变成了“洗钱”？司法部发布警示

近日，司法部官方公众号发文，对“低价充话费”变“洗钱”的套路进行了解密。网友李女士正在某二手购物平台出售商品，正好刷到了优惠话费充值活动，活动上写着“180 元可以充值 200 元面值的话费，三天内到账，六天不到账可退款”，李女士直接购买并提交了手机账号信息。过了一段时间吧后，李女士接到了运营商短信通知，因手机账号涉及诈骗案件，被做出了“封号”处置，暂停通信功能。>> 查看详情

7、魏建军谈哈弗 H6 销量下滑：无序及恶意竞争给行业带来混乱，但长城不会参与

魏建军表示，哈弗 H6 虽然已不再是“冠军”，但自己并不会为此后悔，哈弗 H6 销量之所以下滑，是因为当下有很多“无序竞争”“恶意竞争”给行业带来混乱，更称长城“有底线”且不会参与。>> 查看详情

8、天涯社区回应“卖域名筹钱”网传消息：加快“重启进程”、对外报价 800 万元左右

近日有网传消息称，天涯社区计划将长期储备的域名“hainan.com”公开出售，来帮助天涯重启，据称“域名报价不低于 500 万元”。目前天涯创始人邢明向媒体红星新闻确认了这一消息，表示出售“hainan.com”域名是为了加快天涯重启的进程，“该域名的对外报价是 800 万元左右”、“正在和意向购买者沟通，希望碰上有缘的投资人”。>> 查看详情

9、博主展示鸿蒙 HarmonyOS NEXT 系统截图，6 月 21 日华为开发者大会 HDC.2024 正式揭晓

随着华为 HDC.2024 开发者大会不断临近，目前已经有不少博主曝光鸿蒙 HarmonyOS NEXT 手机 / 笔记本等产品界面，5 月 26 日博主 @李昂昂昂啊 展示了相关系统开发者版的设置截图，其中显示系统版本号为 3.0.0.22。>> 查看详情

10、我国部分城市陆续解禁摩托车，西安 / 廊坊 / 济南 / 青岛等地已率先执行

在 5 月 25 日的 2024 中国摩托车产业高峰论坛中，清华大学教授李稻葵认为应考虑解除部分城市的禁限摩政策。李稻葵表示，摩托车产业在当前促消费的背景下蕴含巨大潜力，应考虑以满足消费者需求，解除部分城市的禁限摩政策，同时对“13 年强制报废”制度进行调整，从而激发行业活力。2017 年西安悄然解禁摩托车，成为全国首个摩托车解禁城市。此外，廊坊、济南、青岛等城市也陆续解禁摩托车。>> 查看详情

11、五菱扬光 6 座客车版上市：纯电续航 300 公里，售 7.38 万元起

五菱扬光新能源商用车于今年 3 月上市，首搭红 1 号电池，售价 7.18 万元起。现在，五菱扬光 6 座客车版也迎来上市，售 7.38 万元起。>> 查看详情

12、QQ 的“老大哥”，ICQ 聊天软件官宣 6 月 26 日关闭：上线运营近 28 年

ICQ 消息应用程序官方宣布将于 2024 年 6 月 26 日关闭，在上线运营近 28 年之后走向终结。>> 查看详情

13、消息称抖音电商 2024 年 GMV 目标 4 万亿元，接近去年的拼多多

有接近抖音电商的人士向 36 氪透露，抖音电商 2023 年的商品交易总额（GMV）大约为 2.7 万亿，2024 年的 GMV 目标则是 4 万亿，涨幅接近 50%。

作为对比，阿里巴巴去年全年 GMV 为 7.2 万亿，而拼多多 GMV 则是 4.05 万亿。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

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