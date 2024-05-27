乘联会：“国产车崛起”造成进口车市场持续低迷，1-4 月中国汽车进口量降 8%

IT之家 5 月 27 日消息，乘联会崔东树昨天对今年 1-4 月中国汽车进口量进行分析，其中提到今年 1-4 月汽车进口 21 万辆，同比下降 8%，下滑趋势延续；中国进口车进口量从 2017 年的 124 万辆持续以年均 8% 左右下行，到 2023 年仅有 80 万辆。

崔东树强调，随着中国汽车产业的不断强大，电动化转型改变了市场需求结构，燃油车需求持续萎缩，进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂，还是要未雨绸缪建立更多的进口模式，维持进口车合理规模。

IT之家参考崔东树发布的数据获悉，目前 2024 年的月度进口量均值维持在 5 万辆左右水平，相对来说持续萎缩压力较大。

关于此类问题，崔东树在报告中认为“近几年汽车进口持续低迷”的主要原因就是“国产车的崛起和国际品牌本土化加速”，虽然今年 1-4 月汽车进口持续低迷显示“3 年负增长”态势，但考虑到“近期国际汽车生产回暖”，崔东树认为“未来加大进口车增量推动全年恢复消费增长的潜力仍较大”。

针对进口车品牌特征，崔东树表示，进口超豪华车的过去几年持续增长，但 2023 年以来出现 12% 的下滑，2024 年 1-4 月加速下滑 34%，“超豪华总体走弱，体现出超高端消费群体的购买力暂时放缓的”。

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