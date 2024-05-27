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长安福特蒙迪欧运动版车型有望 6 月 7 日上市，搭载 2.0T 混动系统

2024/5/27 11:00:26 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 5 月 27 日消息，长安福特旗下蒙迪欧运动版车型有望于 6 月 7 日开幕的“2024 年重庆车展”中上市，该车实际上是此前福特 EVOS 产品线车型变更至蒙迪欧产品序列，搭载 2.0T 油电混动系统。

作为参考，IT之家获悉，现款在售福特蒙迪欧官方指导价区间 14.98 万-21.98 万元，而福特 EVOS 官方指导价 19.98 万-25.98 万元。

▲ 目前官方发布的新车预览图，但没有公布车内信息

据介绍，蒙迪欧运动版预计提供普通版和 ST-Line 两种外观设计风格，该车在外观上相较于普通蒙迪欧更加激进，前脸设计粗犷，使用多边形进气格栅、分体式大灯组、溜背式车顶设计，车尾采用大幅前倾的后挡风玻璃、个性化双扰流板以及贯穿式尾灯。

规格方面，蒙迪欧运动版具体尺寸目前暂不得而知，不过该车有望搭载 2.0T 发动机 + 电动机组成的混动系统，但综合最大输出功率 210 千瓦，电池为比亚迪提供的镍钴锰酸锂蓄电池，匹配 E-CVT 电子无级变速箱，在动力分流技术上，该混动系统使用一套行星齿轮机构将发动机和发电机进行耦合。

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关键词：长安福特蒙迪欧福特蒙迪欧

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