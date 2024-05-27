北汽新款 212 越野车内饰曝光：新增悬浮中控，有望 6 月 6 日发布

IT之家 5 月 27 日消息，近日北汽旗下新款 212 越野车实车图在“汽车之家”论坛中曝光，该车相对于先前的版本主要改进了内饰，新增一块悬浮式中控屏。

该车据称将于 6 月 6 日发布，作为参考，目前在售的 212“狙击手”车型指导价区间为 9.99 万-10.59 万元。

从本次曝光的图片中可以看到，北汽旗下新 212 内饰部分提供悬浮式多媒体显示屏，中控台保留物理按键；相比现款在售 212 车型，曝光图中的新 212 车内没有机械式手动分时四驱切换杆，预计新车将使用电控分时四驱。

规格方面，新款 212 车型尺寸分别为 4749x1945x1999（2070）毫米，轴距为 2860 毫米，相比现款车型的“4360x1890x1940 毫米，轴距 2620 毫米”尺寸更宽大。

▲ 北汽 212 现款“狙击手”车型

IT之家参考此前申报信息，新款 212 将搭载哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司生产的 2.0T 发动机，最大功率 185 千瓦，传动系统匹配 8 速自动变速箱。

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