我国 LNG 造船厂再加一，大连造船厂首艘 17.5 万立方米大型液化天然气运输船顺利出坞

IT之家 5 月 27 日消息，据“央视新闻”报道，中国船舶旗下大连造船建造的 17.5 万立方米大型液化天然气（LNG）运输船首制船昨日顺利出坞，该船是大连造船厂史上承建的首制 LNG 运输船，标志着大连造船厂正式进入大型 LNG 运输船建造领域。

据介绍，该船由大连造船自主研发设计，总长 295 米，型宽 46.4 米，型深 26.2 米，设计吃水 11.5 米，设计服务航速 19.5 节，总舱容达 17.5 万立方米，可停靠全球绝大多数大型 LNG 岸站，具有极佳的适港性和船岸兼容性。

IT之家获悉，该船配备最新型 LNG 双燃料低速主机，集成智能控制废气再循环（ICER）系统，燃油和燃气模式均满足国际海事组织（IMO）最高排放标准。同时采用新型双艉鳍线型，配备空气润滑系统，可在进一步提升水动力性能的同时增强推进系统安全冗余。

据悉，该船出坞后将进入货物围护系统的制造安装阶段，相关“货物围护系统的建造周期大约是 12 个月”，按照计划，该船将于明年 9 月底完工交付。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。